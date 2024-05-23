В Армении допустили экспроприацию собственности церкви

В партии Пашиняна допустили экспроприацию собственности церкви в Армении

У Армянской апостольской церкви (ААЦ) могут отобрать собственность. Экспроприацию имущества допустил секретарь правящей партии премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» Артур Ованнисян, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что ААЦ имеет особый статус. Однако, по словам Ованнисяна, в силу происходящих в республике «демократических и налоговых изменений» циркулирующие в стране средства «должны выйти из тени».

«Да, у церкви есть ряд привилегий, есть территории, которые не используются. Они могут быть полезны государству, использоваться для различных нужд государства. Церковь должна сотрудничать с государством и выйти из тени», — добавил Ованнисян.

21 мая спикер Национального собрания Армении Ален Симонян предложил облагать налогами церковь в Армении из-за протестов, которые возглавил архиепископ Баграт Галстанян. Он заявил о недопустимости превращения богослужений в митинги и осудил вмешательство церкви в политику.

Ситуацию вокруг церкви в Армении прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат задалась вопросом, почему политики под влиянием Запада «буквально сатанеют».

О церкви в Армении также высказался премьер республики Никол Пашинян. Он рассказал, что церковь является «агентом влияния» с исторических времен.