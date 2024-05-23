Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Канада
6:3
Завершен
Словакия
ЧМ-2024|1/4 финала
Швейцария
3:1
Завершен
Германия
ЧМ-2024|1/4 финала
Швеция
Сегодня
21:20 (Мск)
Финляндия
ЧМ-2024|1/4 финала
США
Сегодня
21:20 (Мск)
Чехия
ЧМ-2024|1/4 финала
Даллас Старз
Завтра
03:30 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 1-й матч
20:41, 23 мая 2024Спорт

В Чечне объяснили назначение 18-летнего сына Кадырова на пост главы «Ахмата»

Даудов заявил, что сам предложил назначить президентом «Ахмата» сына Кадырова

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Бывший президент грозненского футбольного клуба «Ахмат» Магомед Даудов объяснил назначение 18-летнего Ахмата Кадырова, сына главы Чечни Рамзана Кадырова, на пост главы команды. Его слова приводятся в Telegram-канале грозненцев.

Даудов заявил, что сам предложил назначить президентом клуба Кадырова. «Он молодой, энергичный, любит футбол и хорошо в нем разбирается», — рассказал он.

О назначении Ахмата Кадырова стало известно ранее 23 мая. До этого он получил пост министра по физической культуре и спорту Чечни и министра по делам молодежи региона.

«Ахмат» в нынешнем сезоне в 29 турах Российской премьер-лиги набрал 35 очков. Команда располагается на десятом месте в турнирной таблице.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Арестован еще один сотрудник Минобороны России. Он получил в качестве взятки дом и машину

      Китай предупредил США о последствиях визитов конгрессменов на Тайвань

      Секс-коуч назвала веские поводы разорвать отношения

      Фонтан забил с балкона в российском городе

      Российского чиновника задержали за взятку после обысков в мэрии

      Сломавшего крыло пеликана спасли российские врачи из областной больницы

      Горящий полигон под Львовом показали на видео

      В России после работы ПВО осколок снаряда пробил автомобиль и попал на видео

      На российских школьников завели дело за надругательство над 13-летней девочкой

      Появилась возможность скачать крупное обновление Windows 11 заранее

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше