В Чечне объяснили назначение 18-летнего сына Кадырова на пост главы «Ахмата»

Даудов заявил, что сам предложил назначить президентом «Ахмата» сына Кадырова

Бывший президент грозненского футбольного клуба «Ахмат» Магомед Даудов объяснил назначение 18-летнего Ахмата Кадырова, сына главы Чечни Рамзана Кадырова, на пост главы команды. Его слова приводятся в Telegram-канале грозненцев.

Даудов заявил, что сам предложил назначить президентом клуба Кадырова. «Он молодой, энергичный, любит футбол и хорошо в нем разбирается», — рассказал он.

О назначении Ахмата Кадырова стало известно ранее 23 мая. До этого он получил пост министра по физической культуре и спорту Чечни и министра по делам молодежи региона.

«Ахмат» в нынешнем сезоне в 29 турах Российской премьер-лиги набрал 35 очков. Команда располагается на десятом месте в турнирной таблице.