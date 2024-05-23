Земфире отказали в исключении из реестра иноагентов

Суд оставил без удовлетворения жалобу Земфиры на включение в реестр иноагентов

Российской певице Земфире Рамазановой (внесена Минюстом в реестр иноагентов) отказали в исключении из реестра иностранных агентов во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения», — уточнили в инстанции.

Артистку внесли в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. Замоскворецкий районный суд Москвы признал это решение законным, а Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу исполнительницы, после чего решение вступило в законную силу. Поводом стала поддержка исполнительницей Украины и выступления в недружественных странах. Артистку также обвинили в иностранном финансировании.

В марте 2024 года Земфира подала жалобу на отказ снять с нее статус иностранного агента.