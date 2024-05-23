Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:47, 23 мая 2024Россия

Значение перехода Андреевки в ДНР под контроль России объяснили

Эксперт Дандыкин: контроль Андреевки — большой этап на пути к освобождению ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взятие Вооруженными силами (ВС) России населенного пункта Андреевка — это большой этап на пути к полному контролю над Донецкой народной республики (ДНР), заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. О стратегическом значении Андреевки для России он сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«У каждого села, у каждого поселка есть тактические выходы на другие поселки и города. Фронт большой, его протяженность большая. Сейчас еще больше стала за счет харьковского направления северного. Поэтому объективно это позволяет еще дальше отбросить врага с нашей территории, с территории Донецкой Народной Республики (ДНР)», — рассказал Дандыкин.

Андреевка — это большой этап на этом пути к освобождению ДНР

Василий Дандыкинвоенный эксперт, капитан первого ранга запаса
Материалы по теме:
В Британии заявили, что российские боеголовки уничтожили секретные базы наемников на Украине. Чем они там занимались?
В Британии заявили, что российские боеголовки уничтожили секретные базы наемников на Украине. Чем они там занимались?
22 мая 2024
В Днепропетровске уничтожен истребитель МиГ-29 ВСУ. Какую тактику приняли на вооружение российские войска?
В Днепропетровске уничтожен истребитель МиГ-29 ВСУ. Какую тактику приняли на вооружение российские войска?
Сегодня

23 мая стало известно, что ВС России взяли под контроль Андреевку в ДНР. В Минобороны России уточнили, что контроль над селом установили подразделения «Южной» группировки войск. В ДНР они также улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Константиновки, Часов Яра и Раздоловки.

Днем ранее, 22 мая, оборонное ведомство сообщило о контроле над Клещеевкой в ДНР.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Власти подтвердили атаку беспилотника на Елабугу

      Россиянин под видом полицейского получил деньги за освобождение обвиняемого

      Володин поинтересовался судьбой Чубайса

      Акции «Газпрома» резко упали

      Путин посетит Узбекистан

      Отец семейства приехал в роскошный отель, поскользнулся на луже и не выжил

      Путин разрешил изымать американское имущество в России

      Российский боец ММА сравнил кофе в Париже и Махачкале

      Появилась информация о проблемах со связью на СВО из-за арестованного Шамарина

      Появились подробности массовой гибели мигрантов в подмосковном хостеле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше