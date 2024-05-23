Значение перехода Андреевки в ДНР под контроль России объяснили

Эксперт Дандыкин: контроль Андреевки — большой этап на пути к освобождению ДНР

Взятие Вооруженными силами (ВС) России населенного пункта Андреевка — это большой этап на пути к полному контролю над Донецкой народной республики (ДНР), заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. О стратегическом значении Андреевки для России он сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«У каждого села, у каждого поселка есть тактические выходы на другие поселки и города. Фронт большой, его протяженность большая. Сейчас еще больше стала за счет харьковского направления северного. Поэтому объективно это позволяет еще дальше отбросить врага с нашей территории, с территории Донецкой Народной Республики (ДНР)», — рассказал Дандыкин.

Андреевка — это большой этап на этом пути к освобождению ДНР Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

23 мая стало известно, что ВС России взяли под контроль Андреевку в ДНР. В Минобороны России уточнили, что контроль над селом установили подразделения «Южной» группировки войск. В ДНР они также улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Константиновки, Часов Яра и Раздоловки.

Днем ранее, 22 мая, оборонное ведомство сообщило о контроле над Клещеевкой в ДНР.

