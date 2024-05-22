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18:51, 22 мая 2024Мир

В Британии заявили, что российские боеголовки уничтожили секретные базы наемников на Украине. Чем они там занимались?

ВС России уничтожили базы по обучению солдат ВСУ иностранными наемниками
СюжетРоссийские войска

Фото: Hollie Adams / Reuters

Британская газета The Sun в своем материале признала, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили секретные прифронтовые базы, где иностранные наемники обучали солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Конечно, были другие базы, но они были уничтожены российскими боеголовками

из материала The Sun

В самой публикации описывалась одна из подобных действующих баз, расположенная в Харьковской области. Подготовкой украинцев занимаются американские и британские наемники. При этом, как указал бывший британский военнослужащий Дэн Ридли, функционирование базы не финансируется Киевом.

По данным источника, наемникам уже удалось обучить там 14 тысяч солдат ВСУ.

Фото: Alastair Grant / AP

Базы подготовки НАТО на Украине назвали законными целями российских военных

В случае появления баз НАТО по подготовке солдат ВСУ на Украине они станут законными целями для российских военных, заявила экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. По ее словам, это будет означать непосредственное пребывание НАТО на поле боя, что может повлечь за собой «усиление напряженности в войне на другом направлении».

Бывший заместитель главы Госдепа признала, что в условиях эскалации конфликта западным военным стало сложнее перенаправлять личный состав ВСУ для прохождения военной подготовки на территории Североатлантического альянса.

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Минобороны России регулярно сообщает об ударах по скоплениям иностранных наемников

Минобороны России регулярно сообщает о нанесении ударов по местам дислокации иностранных наемников. Так, в марте возле Волчанска Харьковской области Российская армия уничтожила базу наемников, которых Киев готовил для терактов в приграничных районах Белгородской области.

Позже российские войска нанесли удар по базе иностранных наемников ВСУ в Харьковской области вблизи населенного пункта Мерефа. За день до этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что в Харьков, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне Украины, прибыли наемники из Франции и Грузии, а также боевики «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Кроме того, среди прибывших воевать на стороне Киева были граждане стран Прибалтики, Чехии, Румынии и Польши.

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Как отметил представитель подполья, в город прибыло такое же количество зарубежных военных, как было осенью 2022 года. Он подчеркнул, что такие сигналы нельзя игнорировать, так как они могут предпринять попытку атаковать приграничные территории РФ.

В начале года Минобороны сообщало о нанесении удара по лагерю иностранных наемников в Харькове, при этом, как уточняли в оборонном ведомстве, речь шла преимущественно о наемниках из Франции. Тогда ударом было уничтожено 60 наемников. После этого французский МИД попытался опровергнуть присутствие своих соотечественников в рядах ВСУ, несмотря на множество фактов, подтверждающих эту информацию. «Финал для французских и других иностранных боевиков, под каким бы прикрытием они ни прибывали сегодня на Украину, будет одинаково печальным», — констатировал директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.

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      Анастасия Алимпиева
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