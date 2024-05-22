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10:46, 22 мая 2024Мир

В МИД России предсказали печальный финал для французских наемников на Украине

Дипломат Студенников: финал для французских наемников на Украине будет печальным

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Финал для французских наемников на Украине будет одинаково печальным. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников, сообщает РИА Новости.

«Финал для французских и других иностранных боевиков, под каким бы прикрытием они не прибывали сегодня на Украину, будет одинаково печальным», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что ничего не известно о реакции французских правоохранительных органов на призывы к наемничеству, которое во Франции считается уголовно наказуемым преступлением.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что иностранные наемники неизбежно станут целью Вооруженных сил (ВС) России. Она отметила, что любое поставляемое Украине оружие рассматривается российскими военными как законная военная цель и подлежит уничтожению.

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      Семен Александров
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