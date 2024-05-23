Минобороны заявило о взятии под контроль Андреевки в ДНР

МО: подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль Андреевку в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль Андреевку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что контроль над селом установили подразделения «Южной» группировки войск. В ДНР они также улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Константиновки, Часов Яра и Раздоловки.

Кроме того, на этом направлении боевых действий Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины и британское орудие L-119. Российским военным также удалось уничтожить американскую установку М109 Paladin и пушку «Гиацинт-Б».

Днем ранее, 22 мая, оборонное ведомство отчитывалось о контроле над Клещеевкой в ДНР. До этого украинские солдаты хаотично отступали со своих позиций, а российские военные проводили в населенном пункте зачистку.