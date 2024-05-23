Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:06, 23 мая 2024Россия

Минобороны заявило о взятии под контроль Андреевки в ДНР

МО: подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль Андреевку в ДНР

Фото: Michael Kalyanov / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль Андреевку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что контроль над селом установили подразделения «Южной» группировки войск. В ДНР они также улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Константиновки, Часов Яра и Раздоловки.

Кроме того, на этом направлении боевых действий Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины и британское орудие L-119. Российским военным также удалось уничтожить американскую установку М109 Paladin и пушку «Гиацинт-Б».

Днем ранее, 22 мая, оборонное ведомство отчитывалось о контроле над Клещеевкой в ДНР. До этого украинские солдаты хаотично отступали со своих позиций, а российские военные проводили в населенном пункте зачистку.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Следователей СК будут судить по обвинению в рекордных для России взятках. Подозреваемые получали деньги в биткоинах

      Мэр крупного российского города сообщил об отставке

      На Украине высказались о приглашении в НАТО на саммите альянса

      В Госдуме назвали глупостью запрет россиянам посещать Норвегию

      Минобороны России отчиталось о ситуации в Харьковской области

      Далай-лама назвал телеоператора толстым и посоветовал сесть на диету

      МИД Германии отказался признавать блокаду Ленинграда геноцидом

      Посол Украины назвала членство Киева в НАТО полезным для альянса

      Минобороны заявило о взятии под контроль Андреевки в ДНР

      Газ в Европе рекордно подорожал

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше