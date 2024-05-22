Минобороны заявило о контроле над Клещеевкой в ДНР

МО: подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль Клещеевку в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Клещеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Под контроль населенный пункт взяли подразделения «Южной» группировки войск. Помимо этого, она же нанесла поражение живой силе и технике противника в районе Георгиевки, Остроого и Константиновки в ДНР. Потери ВСУ на этом направлении боевых действий составили более 365 человек.

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко ранее сообщал о бегстве ВСУ из села Клещеевка на донецком направлении. По его словам, украинские солдаты хаотично отступали со своих позиций, а российские военные проводили в населенном пункте зачистку.

Военкоры также сообщали, что ВСУ предпринимали попытку контратаковать в районе Клещеевки. Ночью 20 мая солдаты ВСУ выехали на квадроциклах в направлении села. Ударами артиллерии штурмовая группа противника была уничтожена вместе с техникой.