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13:15, 20 мая 2024Бывший СССР

ВСУ попытались контратаковать в Клещеевке

ВСУ попытались контратаковать на квадроциклах в Клещеевке под Донецком

Фото: Francisco Seco / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку контратаковать Вооруженные силы (ВС) России в направлении Клещеевки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Ночью 20 мая солдаты ВСУ выехали на квадроциклах в направлении Клещеевки. Их встретили военные Российской армии 6-й мотострелковой дивизии.

Ударами артиллерии штурмовая группа солдат ВСУ была уничтожена вместе с техникой.

Ранее ВСУ бежали с позиций в Парасковиевке под Угледаром, чтобы избежать артиллерийских атак.

До этого стало известно, что Российская армия отразила пять контратак штурмовых групп ВСУ районе населенных пунктов Волчанск, Липцы и Тихое.

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      Илья Таксюр
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