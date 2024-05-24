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16:17, 24 мая 2024Спорт

Объявлен состав сборной России на матч с Белоруссией

Миранчук и Захарян вошли в состав сборной России на матч с Белоруссией

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российский футбольный союз (РФС) на сайте объявил состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Белоруссией.

Всего вызов от главного тренера Валерия Карпина получили 27 игроков. В их числе — полузащитники Арсен Захарян («Реал Сосьедад») и Далер Кузяев («Гавр»). Также в состав сборной вошел хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук, победивший в Лиге Европы.

Сборная России по футболу проведет матч с Белоруссией 7 июня в Минске. Для российской команды это будет первая в 2024 году выездная игра.

Российские футбольные клубы и сборные не принимают участия в международных турнирах по решению Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Белорусские команды продолжают выступать на соревнованиях, однако все домашние встречи под эгидой УЕФА перенесены на нейтральные поля.

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      Дарья Коршунова
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