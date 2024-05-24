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20:31, 24 мая 2024Россия

Версию о роли Пригожина в чистках Минобороны назвали фантомными болями

Политолог Мухин назвал фантомными болями версию о роли Пригожина в чистках МО

Фото: Елена Копылова / РИА Новости

Версия о роли главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в чистках в Министерстве обороны не выдерживает критики, считает политолог Алексей Мухин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал такое предположение конспирологическим.

«Мне кажется, это какие-то фантомные боли наших Telegram-каналов, которые свое болезненное состояние пытаются перенести на окружающих. У президента и у руководства страны достаточно спецслужб, достаточно Росфинмониторинга, ФСБ, Генпрокуратуры, Следственного комитета и структур, которые следят за этим», — сказал он.

Какой Пригожин? Это конспирология плохого пошиба

Алексей Мухинполитолог

Как сообщил «Царьград» со ссылкой на собственные источники, экс-руководитель ЧВК «Вагнер» может быть причастен к чисткам в Минобороны. Телеканал утверждает, что он якобы мог передать президенту России Владимиру Путину документы, в которых говорилось о возможных нарушениях в работе военного ведомства.

По версии собеседника «Царьграда», информацию о проблемах с коррупцией в Минобороны собирали задолго до отставки руководителя ведомства Сергея Шойгу и назначения на пост Андрея Белоусова. Он считает, что «перетряска» продолжится.

С конца апреля в отношении сразу нескольких высокопоставленных чиновников Минобороны начались разбирательства. Замминистра Тимура Иванова, главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и замглавы Генштаба, начальника Главного управления связи генерала Вадима Шамарина арестовали по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. Бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России Ивана Попова взяли под стражу по подозрению в хищении стройматериалов, а начальника департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого арестовали по подозрению в превышении полномочий.

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