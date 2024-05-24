Опубликованы кадры попытки атаки на Крым ракетами ATACMS

В сети появились кадры взрывов из атакованного ракетами ATACMS Крыма

В сети появились кадры момента атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. Их публикует Telegram-канал «Mash на волне».

На кадрах слышны взрывы и видны световые вспышки вдали. Также, судя по кадрам, по целям противника работают системы противоздушной обороны (ПВО) — их снаряды также можно увидеть на видеозаписи.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали полуостров в ночь на пятницу, 24 мая. Над регионом, по информации Минобороны, сбили три ракеты ATACMS. Кроме того, в сторону Крыма также направлялись три безэкипажных катера Военно-морских сил (ВМС) Украины — их в черном море уничтожила морская авиация.