Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:17, 24 мая 2024Россия

Стало известно о 16 выпущенных по Крыму ракетах

Mash: ВСУ выпустили по Крыму 16 ракет, часть запускали из Одесской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на пятницу, 24 мая, выпустили по Крыму минимум 16 ракет, утверждает Mash. Об этом издание сообщило в Telegram-канале.

По его информации, часть ракет была выпущена из Одесской области. Кроме того, по полуострову пытались ударить четыре беспилотника, которые двигались из поселка Чаплынки Херсонской области.

В момент атаки ВСУ на Крым, по предварительным данным, над Черным морем кружил американский разведывательный беспилотник MQ-8 Reaper. Других подробностей об этом не приводится.

Данные издания разнятся с официально приведенной информации от Минобороны. В ведомстве сообщали, что над Крымом сбили три ракеты ATACMS. В сторону Крыма, помимо этого, также направлялись три безэкипажных катера Военно-морских сил (ВМС) Украины — их в черном море уничтожила морская авиация.

Украина ударила по Крыму поздно вечером в четверг, 23 мая. Жертвами атаки стали два случайных прохожих — их без признаков жизни нашли в Симферопольском районе полуострова. По словам местного жителя, жертвами атаки оказались строители, которые возвращались домой с работы.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Им прямо под ноги прилет был». В результате ракетной атаки ВСУ на Крым погибли двое строителей. Они шли домой с работы

      В ФСБ заявили о желании англосаксов закрепиться в Центральной Азии

      Фермер изнасиловал оставшуюся без денег и визы в чужой стране туристку

      Раскрыта стоимость умного кольца Samsung

      Около десяти человек встретились с лосем на улицах Москвы

      В ФСБ рассказали о вербовке молодежи в террористы со стороны соседней страны

      В Раде рассказали о демонстрации показательных укреплений Зеленскому

      Тайвань отследил китайскую военную активность у своего побережья

      В России испытали комплекс удаленного определения взрывоопасных предметов

      Украину обвинили в тиражировании неработающих «формул мира»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше