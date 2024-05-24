Стало известно о 16 выпущенных по Крыму ракетах

Mash: ВСУ выпустили по Крыму 16 ракет, часть запускали из Одесской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на пятницу, 24 мая, выпустили по Крыму минимум 16 ракет, утверждает Mash. Об этом издание сообщило в Telegram-канале.

По его информации, часть ракет была выпущена из Одесской области. Кроме того, по полуострову пытались ударить четыре беспилотника, которые двигались из поселка Чаплынки Херсонской области.

В момент атаки ВСУ на Крым, по предварительным данным, над Черным морем кружил американский разведывательный беспилотник MQ-8 Reaper. Других подробностей об этом не приводится.

Данные издания разнятся с официально приведенной информации от Минобороны. В ведомстве сообщали, что над Крымом сбили три ракеты ATACMS. В сторону Крыма, помимо этого, также направлялись три безэкипажных катера Военно-морских сил (ВМС) Украины — их в черном море уничтожила морская авиация.

Украина ударила по Крыму поздно вечером в четверг, 23 мая. Жертвами атаки стали два случайных прохожих — их без признаков жизни нашли в Симферопольском районе полуострова. По словам местного жителя, жертвами атаки оказались строители, которые возвращались домой с работы.