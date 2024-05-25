«Манчестер Юнайтед» завоевал единственный трофей в сезоне

«Манчестер Юнайтед» победил «Манчестер Сити» и завоевал Кубок Англии по футболу

«Манчестер Юнайтед» завоевал Кубок Англии по футболу. Результаты доступны на сайте команды.

В решающем матче команда оказалась сильнее «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась победой «красных дьяволов» со счетом 2:1. Счет на 30-й минуте открыл полузащитник Алехандро Гарначо. На 39-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Кобби Майну. На 87-й минуте отставание «Сити» сократил полузащитник Жереми Доку.

Трофей стал единственным для «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне. Команда в 13-й раз завоевала трофей, который является старейшим футбольным турниром в мире. В Английской премьер-лиге манкунианцы заняли восьмое место, набрав 60 очков.

Чемпионом АПЛ стал «Манчестер Сити». Клуб выиграл турнир четвертый сезон подряд. Всего горожане выигрывали премьер-лигу десять раз.