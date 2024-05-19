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20:03, 19 мая 2024Спорт

«Манчестер Сити» стал чемпионом АПЛ

«Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм Юнайтед» и стал чемпионом АПЛ

Фото: Lee Smith / Reuters

«Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм Юнайтед» в матче сезона Английской премьер-лиги (АПЛ) и стал чемпионом турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась победой команды Хосепа Гвардиолы со счетом 3:1. В составе «Сити» дублем отметился Фил Фоден, еще один мяч забил Родри. У «Вест Хэма» отличился Мохаммед Кудус.

В параллельном матче «Арсенал» обыграл «Эвертон» (2:1). Канониры, в случае собственной победы и потери очков «Сити» имевшие шанс побороться за титул, упустили эту возможность.

Таким образом, «Манчестер Сити» стал чемпионом АПЛ четвертый сезон подряд. Всего горожане выигрывали турнир десять раз.

15 мая сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций может не допустить «Манчестер Сити» к следующему розыгрышу Лиги чемпионов. Компании City Football Group, владеющей «Сити», принадлежит более 30 процентов акций другого клуба, отобравшегося в Лигу чемпионов, — испанской «Жироны», что противоречит правилам.

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      Андрей Стрельцов
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