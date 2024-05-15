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14:53, 15 мая 2024Спорт

«Манчестер Сити» оказался под угрозой недопуска до участия в Лиге чемпионов

УЕФА может не допустить «Манчестер Сити» до следующего розыгрыша Лиги чемпионов

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Photo

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может не допустить «Манчестер Сити» до следующего розыгрыша Лиги чемпионов. Об этом сообщает The Times.

Компания City Football Group владеет одновременно двумя клубами, которые отобрались в Лигу чемпионов на следующий сезон, — английским «Манчестер Сити» и испанской «Жироной». По информации The Times, УЕФА отправил City Football Group письмо с просьбой уменьшить долю в одном из клубов до 30 процентов, чтобы «Манчестер Сити» и «Жирона» смогли вместе принять участие в турнире.

На данный момент City Football Group владеет 100 процентами акций английской команды и 47 процентами акций клуба из Каталонии. Сообщается, что в случае если ситуация с долями в клубах не будет урегулирована, «Жирона» может перейти из Лиги чемпионов в Лигу Европы.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» и «Челси» могут исключить из Английской премьер-лиги (АПЛ) за нарушение правил финансового фэйр-плей. Отмечается, что независимая комиссия лиги уведомила команды о возможности наказания. При этом для исключения нужно доказать их виновность.

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      Илья Костин
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