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14:55, 25 мая 2024Бывший СССР

Молдавия вновь запросила у России экстрадицию оппозиционера Шора

Минюст Молдавии запросил у России экстрадицию оппозиционера Илана Шора

Фото: Novak Nikita / news.ru / Globallookpress.com

Молдавия вновь запросила у России экстрадицию лидера оппозиционного блока «Победа» Илана Шора, сообщила министр юстиции страны Вероника Михайлов-Морару. Ее цитирует «Коммерсантъ» со ссылкой на TVR Moldova.

Она уточнила, что минюст также пытается подтвердить получение Шором российского паспорта. Кроме того, повторный запрос об экстрадиции был передан и Израилю, гражданином которого также является Шор.

В прошлом году Шор был приговорен в Молдавии к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков республики миллиарда долларов.

В феврале 2024 года Россия уже отказалась экстрадировать Шора, об этом тогда сообщил глава Интерпола в Молдавии Виорел Центиу. «Российские власти ссылаются на статью 3 Конституции, в которой говорится о невмешательстве организации в политические, военные, религиозные и расовые вопросы», — рассказал он. Российская сторона также подтвердила, что оппозиционер находится в РФ.

Ранее в мае Шор сообщил, что получил российский паспорт. «Я подавал документы. Я получил. Поэтому сегодня я являюсь гражданином в том числе Российской Федерации», — сказал молдавский оппозиционер.

Также он заявил о желании стать премьер-министром Молдавии после президентских выборов, которые пройдут осенью этого года.

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      Антон Похиляк
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