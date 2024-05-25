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01:37, 26 мая 2024Силовые структуры

Московского предпринимателя арестовали за призывы к терроризму

Суд в Москве арестовал предпринимателя Балтрушевича за призывы к терроризму

Фото: Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

Перовский районны суд в Москве арестовал предпринимателя Сергея Балтрушевича по делу о призыва к терроризму. Об этом сообщает ТАСС. 28-летний мужчина пробудет в СИЗО до 22 июля.

«Следствием установлено, что обвиняемый со своего аккаунта „ВКонтакте“ в новостной группе „Nº — Новости дня“ разместил для неограниченного круга лиц призывы к осуществлению террористической деятельности на территории города Москвы», — поведали в пресс-службе суда.

11 мая Балтрушевича задержали и составили два протокола по делу о мелком хулиганстве. По одному из них предпринимателя оштрафовали на одну тысячу рублей, по другому — арестовали на 10 суток. После отбытия ареста мужчина был сразу же задержан вновь. В отношении него возбудили уголовное дело о призывах к терроризму.

В середине мая сообщалось, что МВД объявило в розыск правнучку легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову. Против женщины возбуждено дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Богданова в социальных сетях и интервью украинскому каналу заявляла, что нужно ударить ядерным оружием по Москве для «завершения конфликта».

Семья Чкаловых отреклась от родственницы после слов о ядерном ударе.

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      Марина Совина
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