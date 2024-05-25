США обвинили в незаинтересованности в мире на Украине

Посол РФ Антонов: США показали незаинтересованность в мире на Украине

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти вновь демонстрируют отсутствие заинтересованности в прекращении боевых действий на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Антонов подчеркнул, что США обвинили об очередном пакете военной помощи Украине в пятницу — в тот же день, когда в России подтвердили готовность к переговорам. По его мнению, знаки Вашингтона понятны, поэтому дипломат заявил, что США показали незаинтересованность в мире на Украине.

«(США — прим. «Ленты.ру») Продолжают твердить о якобы защите демократии, хотя лидер преступного режима потерял свою легитимность. Намекают, что могут дать "зеленый свет" на удары ракетами вглубь российской территории», — отметил он.

25 мая США выделили Украине очередную партию оружия на 275 миллионов долларов. В его состав войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, противотанковый ракетный комплекс Javelin и AT-4.