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05:11, 25 мая 2024Мир

США обвинили в незаинтересованности в мире на Украине

Посол РФ Антонов: США показали незаинтересованность в мире на Украине
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти вновь демонстрируют отсутствие заинтересованности в прекращении боевых действий на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Антонов подчеркнул, что США обвинили об очередном пакете военной помощи Украине в пятницу — в тот же день, когда в России подтвердили готовность к переговорам. По его мнению, знаки Вашингтона понятны, поэтому дипломат заявил, что США показали незаинтересованность в мире на Украине.

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«(США — прим. «Ленты.ру») Продолжают твердить о якобы защите демократии, хотя лидер преступного режима потерял свою легитимность. Намекают, что могут дать "зеленый свет" на удары ракетами вглубь российской территории», — отметил он.

25 мая США выделили Украине очередную партию оружия на 275 миллионов долларов. В его состав войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, противотанковый ракетный комплекс Javelin и AT-4.

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      Марина Совина
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