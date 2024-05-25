Желание Швеции не допускать Россию до международных соревнований объяснили

Депутат Свищев: Швеция не хочет допуска России до турниров из-за конкуренции

Желание Швеции продолжать не допускать Россию до международных соревнований связано с конкуренцией, считает председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о соответствующем заявлении председателя Федерации хоккея страны Андерса Ларссона.

«Странное заявление спортивного функционера и звучит странно. Известно, что российский хоккей считается одним из основных конкурентов на мировых чемпионатах. Удивительно слышать», — сказал депутат.

Вместо того, чтобы побеждать Россию на спортивных стадионах швед почему-то заявляет, что нужно просто не допускать российских спортсменов. Звучит странно и кажется, что это выглядит так, как устранение конкурентов. Я не нахожу никакой другой фактуры, я не понимаю, как можно объяснить это все Дмитрий Свищев депутат Госдумы

Председатель Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон ответил на слова бывшего президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля, который заявил, что Стокгольм давит на организацию в вопросе отстранения сборной России от международных соревнований.

«Мы совершенно ясно полагаем, что Россию следует оставить исключенной из числа участников международных соревнований. Швеция имеет довольно хорошую позицию в международном хоккее. Мы просто сильный игрок в этом мире. Он, наверное, хотел над нами немного подшутить», — отметил шведский спортивный чиновник.

Международная федерации хоккея в феврале 2022 года отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. В 2023 и 2024 году ограничения продлевали до окончания сезона.