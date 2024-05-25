Желание Швеции не допускать Россию до международных соревнований объяснили
Желание Швеции продолжать не допускать Россию до международных соревнований связано с конкуренцией, считает председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о соответствующем заявлении председателя Федерации хоккея страны Андерса Ларссона.
«Странное заявление спортивного функционера и звучит странно. Известно, что российский хоккей считается одним из основных конкурентов на мировых чемпионатах. Удивительно слышать», — сказал депутат.
Вместо того, чтобы побеждать Россию на спортивных стадионах швед почему-то заявляет, что нужно просто не допускать российских спортсменов. Звучит странно и кажется, что это выглядит так, как устранение конкурентов. Я не нахожу никакой другой фактуры, я не понимаю, как можно объяснить это все
Председатель Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон ответил на слова бывшего президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля, который заявил, что Стокгольм давит на организацию в вопросе отстранения сборной России от международных соревнований.
«Мы совершенно ясно полагаем, что Россию следует оставить исключенной из числа участников международных соревнований. Швеция имеет довольно хорошую позицию в международном хоккее. Мы просто сильный игрок в этом мире. Он, наверное, хотел над нами немного подшутить», — отметил шведский спортивный чиновник.
Международная федерации хоккея в феврале 2022 года отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. В 2023 и 2024 году ограничения продлевали до окончания сезона.