В Швеции высказались за дальнейшее отстранение россиян от международных стартов

Шведские хоккейные чиновники высказались за дальнейшее отстранение россиян

В Швеции высказались за дальнейшее отстранение россиян от международных турниров. Об этом пишет Expressen.

«Мы совершенно ясно полагаем, что Россию следует оставить исключенной из числа участников соревнований. Швеция имеет довольно хорошую позицию в международном хоккее. Мы просто сильный игрок в этом мире», — заявил председатель Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон.

13 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Официально озвученной причиной стали текущие риски безопасности.

Ранее бывший президент IIHF Рене Фазель выразил надежду на возвращение России на мировую арену. «Надеюсь, россияне вернутся как можно раньше, но я здесь не для того, чтобы обсуждать политику», — сказал Фазель журналистам.

