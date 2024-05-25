Вяльбе оценила шансы россиян выступить на Олимпиаде 2026 года

Президент ФЛГР Вяльбе высказалась о шансах россиян выступить на ОИ-2026

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила о шансы россиян выступить на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом она рассказала в интервью изданию Sport 24.

«Верю ли я, что наши спортсмены выступят на Олимпийских Играх 2026 года? Я никогда не гадаю на кофейной гуще. Я не ясновидящая, чтобы сказать есть ли у нас спортсмены, способные завоевать там медали. Туда поехать для начала надо», — сказала Вяльбе.

Ранее Вяльбе назвала главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха мразью. ««Если я когда-то увижу Баха, я уже никогда не пожму ему руку», — подчеркнула она.

На Олимпиаде в Париже в 2024 году россияне и белорусы смогут выступать только в нейтральном статусе без флага и гимна. Кроме того таким спортсменам нужно выполнить ряд условий для допуска к соревнованиям.