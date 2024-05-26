«Даллас» сравнял счет в финальной серии Западной конференции НХЛ
«Даллас Старс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерс» во втором матче серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли. Результаты доступны на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Далласе и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейми Бенн, Мэйсон Марчмент и Эса Линделль. У «Эдмонтона» единственный гол забил Коннор Браун.
Таким образом, «Даллас» сравнял счет в серии — 1-1. Серия продлится до четырех побед. Следующий матч пройдет 28 мая.
В первом матче «Даллас» проиграл «Эдмонтону» во втором овертайме со счетом 2:3. Российский игрок хозяев Евгений Дадонов отметился голевым пасом, однако это не помогло команде победить.
Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс».