Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
УНИКС
Сегодня
16:30 (Мск)
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Финал
Ювентус
2:0
Завершен
Монца
Италия - Серия А|38-й тур
Верона
Сегодня
21:45 (Мск)
Интер М
Италия - Серия А|38-й тур
Эмполи
Сегодня
21:45 (Мск)
Рома
Италия - Серия А|38-й тур
Аталанта
Сегодня
19:00 (Мск)
Торино
Италия - Серия А|38-й тур
09:51, 26 мая 2024Спорт

«Даллас» сравнял счет в финальной серии Западной конференции НХЛ

«Даллас Старс» победил«Эдмонтон» и сравнял счет в финальной серии Запада НХЛ

Фото: Jerome Miron / USA TODAY Sports / Reuters

«Даллас Старс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерс» во втором матче серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли. Результаты доступны на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Далласе и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейми Бенн, Мэйсон Марчмент и Эса Линделль. У «Эдмонтона» единственный гол забил Коннор Браун.

Таким образом, «Даллас» сравнял счет в серии — 1-1. Серия продлится до четырех побед. Следующий матч пройдет 28 мая.

В первом матче «Даллас» проиграл «Эдмонтону» во втором овертайме со счетом 2:3. Российский игрок хозяев Евгений Дадонов отметился голевым пасом, однако это не помогло команде победить.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс».

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла мощный удар по складу ВСУ в Днепропетровской области. Там могли находиться американские ракеты ATACMS

      Партия Ле Пен усилила преимущество перед коалицией Макрона на выборах

      В Британии пообещали вернуть воинскую повинность при одном условии

      «Даллас» сравнял счет в финальной серии Западной конференции НХЛ

      Трассу между Арменией и Грузией закрыли в обоих направлениях

      Губерниев назвал дураками критиков вратаря «Ростова» после игры с «Зенитом»

      Беспилотник ВСУ уничтожили над Белгородской областью

      КНДР предупредила США и Южную Корею о наступательных контрмерах

      В Днепропетровской области сообщили об ударе по складу ВСУ с ракетами ATACMS

      В России назвали невозможным прекращение действия Конвенции ООН по Арктике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше