«Даллас» сравнял счет в финальной серии Западной конференции НХЛ

«Даллас Старс» победил«Эдмонтон» и сравнял счет в финальной серии Запада НХЛ

«Даллас Старс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерс» во втором матче серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли. Результаты доступны на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Далласе и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейми Бенн, Мэйсон Марчмент и Эса Линделль. У «Эдмонтона» единственный гол забил Коннор Браун.

Таким образом, «Даллас» сравнял счет в серии — 1-1. Серия продлится до четырех побед. Следующий матч пройдет 28 мая.

В первом матче «Даллас» проиграл «Эдмонтону» во втором овертайме со счетом 2:3. Российский игрок хозяев Евгений Дадонов отметился голевым пасом, однако это не помогло команде победить.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс».