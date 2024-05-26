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16:47, 26 мая 2024Спорт

Российский футболист заявил об отсутствии желания переходить в любой клуб Европы

Футболист «Локомотива» Глушенков не хочет переходить в любой европейский клуб
Максим Глушенков (слева)

Максим Глушенков (слева). Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Максим Глушенков заявил, что у него нет желания переходить в любой европейский клуб ради опыта. Его слова приводит «Матч ТВ».

Футболист заявил, что отказался бы переходить в аутсайдер чемпионата Франции «Гавр», как это сделал его соотечественник Далер Кузяев. Глушенков добавил, что хочет играть в «Локомотиве» и бороться с командой за высокие места в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Но опять же все зависит от предложения», — подчеркнул он.

Глушенков выступает за «Локомотив» с 2023 года. Вместе с командой он занял четвертое место в прошедшем сезоне РПЛ.

Кузяев в этом сезоне провел в составе «Гавра» 33 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи. Он перешел во французскую команду 12 июля 2023-го. Соглашение с 31-летним россиянином рассчитано на два года.

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      Анастасия Борисова
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