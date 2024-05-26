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04:07, 26 мая 2024Интернет и СМИ

В Киеве заявили о холодном душе для Зеленского от Байдена

Бондаренко: отказ Байдена от посещения саммита в Швейцарии должен отрезвить Киев

Фото: Leah Millis / Reuters

Отказ президента США Джо Байдена от посещения организованной Киевом мирной конференции в Швейцарии говорит об угасшем интересе Вашингтона к Украине. К такому выводу в интервью YouTube-каналу «Вышка» пришел глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.

Он указал, что позиция Белого дома стала холодным душем для Владимира Зеленского, уверенного в том, что вокруг Украины вращается весь мир. Теперь же стало ясно, что для США внутренняя повестка превалирует над такими вопросами внешней политики, как Украина, и Вашингтон с легкостью бросит Украину на произвол судьбы.

Утром 24 мая стало известно, что Байден не сможет приехать на мирную конференцию по Украине. Вместо этого он собирается присутствовать на акции по сбору средств в Калифорнии вместе с Джорджем Клуни, Джулией Робертс и другими звездами.

Международная мирная конференции по Украине пройдет 15-16 июня. В МИД Швейцарии ранее заявили о бессмысленности мирного процесса без участия России. Кроме того, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук называл «формулу мира» Владимира Зеленского формулой ядерной войны.

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      Марина Совина
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