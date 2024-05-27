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19:46, 27 мая 2024Бывший СССР

Россия нанесла ракетный удар по Снигиревке Херсонской области. Там постоянно проходят эшелоны ВСУ

ВС России ударили по месту дислокации ВСУ в Снигиревке под Херсоном

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

По подконтрольной Киеву части Херсонской области Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Речь идет о Снигиревке, где постоянно проходят эшелоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с военной техникой и боеприпасами.

«Снигиревка получила ракетный удар по месту расположения техники и живой силы. Известно, что в Снигиревку постоянно идут эшелоны с боекомплектом и военной техникой», — сказал Лебедев.

Представитель пророссийского подполья отметил, что после первых взрывов некоторое время была слышна вторичная детонация. В результате удара была поражена группа украинских «охотников на беспилотники» и спецоборудование, уточнил он. На место происшествия были направлены гражданские и военные машины скорой помощи.

В 2022 году после референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к этому региону, объявив о выходе из Николаевской области Украины. Украина продолжает считать Снигиревку территорией Николаевской области, войска ВСУ находятся на территории города.

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Ранее стало известно об ударе ВС РФ по путевой станции в Снигиревке

По информации Лебедева, в ночь с четверга на пятницу, с 9 на 10 мая, в 03:00 и 03:20 были слышны взрывы в Снигиревке. После этого пропало электричество. «Местные жители описывают удар как очень мощный, в стороне путевой станции, где находятся цеха и ангары, используемые военными», — сообщал он.

В то же время ВС России ударили по расположению украинских войск в Новопетровке Снигиревского района. Подпольщик отметил, что к пяти утра на места происшествия из Николаева приезжали десять машин скорой помощи.

Как сообщал депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, проживающим в Снигиревке русским начали угрожать расправой. Он заявил о намерениях потомков бандеровцев физически уничтожить всех русских, находящихся в Причерноморье. Они угрожали повторением Волынской резни.

«Потомки бандеровцев не только не стыдятся того, что делали их деды, а задумываются над продолжением», — отмечал депутат.

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      Александра Д Борисова
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