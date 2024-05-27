Россия нанесла ракетный удар по Снигиревке Херсонской области. Там постоянно проходят эшелоны ВСУ
По подконтрольной Киеву части Херсонской области Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Речь идет о Снигиревке, где постоянно проходят эшелоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с военной техникой и боеприпасами.
«Снигиревка получила ракетный удар по месту расположения техники и живой силы. Известно, что в Снигиревку постоянно идут эшелоны с боекомплектом и военной техникой», — сказал Лебедев.
Представитель пророссийского подполья отметил, что после первых взрывов некоторое время была слышна вторичная детонация. В результате удара была поражена группа украинских «охотников на беспилотники» и спецоборудование, уточнил он. На место происшествия были направлены гражданские и военные машины скорой помощи.
В 2022 году после референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к этому региону, объявив о выходе из Николаевской области Украины. Украина продолжает считать Снигиревку территорией Николаевской области, войска ВСУ находятся на территории города.
Ранее стало известно об ударе ВС РФ по путевой станции в Снигиревке
По информации Лебедева, в ночь с четверга на пятницу, с 9 на 10 мая, в 03:00 и 03:20 были слышны взрывы в Снигиревке. После этого пропало электричество. «Местные жители описывают удар как очень мощный, в стороне путевой станции, где находятся цеха и ангары, используемые военными», — сообщал он.
В то же время ВС России ударили по расположению украинских войск в Новопетровке Снигиревского района. Подпольщик отметил, что к пяти утра на места происшествия из Николаева приезжали десять машин скорой помощи.
Как сообщал депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, проживающим в Снигиревке русским начали угрожать расправой. Он заявил о намерениях потомков бандеровцев физически уничтожить всех русских, находящихся в Причерноморье. Они угрожали повторением Волынской резни.
«Потомки бандеровцев не только не стыдятся того, что делали их деды, а задумываются над продолжением», — отмечал депутат.