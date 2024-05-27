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17:22, 27 мая 2024Силовые структуры

Заслуженную артистку России посадили на 6,5 года за торговлю наркотиками

В Пензе суд приговорил актрису Искандер к 6,5 года за торговлю наркотиками
Рамиля Искандер (Хисамова)

Рамиля Искандер (Хисамова). Фото: Александр Поляков / ТАСС

Первомайский районный суд Пензы приговорил к 6,5 года лишения свободы заслуженную артистку России Рамилю Хисамову (Искандер) за торговлю наркотиками. Об этом сообщает РИА Новости.

Она признана виновной в покушении на сбыт 2,6 килограмма запрещенных веществ. На суде артистка заявила, что глубоко раскаивается в содеянном.

Помимо Искандер по делу проходили двое ее подельников — Ярослав Шалев и Владимир Холькин. Они получили 5 и 5,5 года заключения соответственно. Четвертый фигурант дела заключил сделку со следствием и дам показания на сообщников.

По версии следствия, не позднее 1 января 2023 года актриса договорилась со своим знакомым создать интернет-магазин для продажи наркотиков и психотропов в Пензе. В тот же день мужчина привлек к делу еще двух знакомых.

После этого Искандер незаконно купила у неустановленных лиц 2,6 килограмма запрещенных веществ и привезла их домой, где расфасовала на более мелкие партии. Одну из них женщина передала знакомому для продажи через созданный наркошоп, а оставшиеся продолжила хранить в доме и своей машине.

9 января 2023 года Шалев и Холькин получили 300 граммов наркотиков, а через неделю один из них организовал тайник и написал адрес места на витрине интернет-магазина. Фигурантам не удалось реализовать партию — их задержали правоохранители. В доме Искандер обнаружили амфетамин, кокаин и мефедрон. После ареста актриса пошла на сделку со следствием.

Рамиля Искандер сыграла во многих сериалах и фильмах. В российском прокате ее голосом говорят Мила Кунис, Марион Котийяр, а также героиня Скарлетт Йоханссон в фильме Вуди Аллена «Вика Кристина Барселона».

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      Любовь Ширижик
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