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11:18, 28 мая 2024Россия

Очевидица описала момент падения обломков беспилотника на дом под Москвой

Жительница поврежденного БПЛА дома в Балашихе: мужа оглушило, ему оказали помощь

Фото: Reuters

Жительница частного дома в подмосковной Балашихе, на который упали обломки сбитого беспилотника, рассказала о моменте падения. Ее слова приводит телеканал «360» в Telegram.

«Дочка сразу уехала. У ребенка стресс был, конечно, заплакал сильно. Мужа оглушило, ему оказали помощь», — рассказала жительница, добавив, что она вместе с семьей успела выбежать из здания.

По словам женщины, в этом доме семья жила практически постоянно. Так как постройка сильно пострадала, оттуда придется переехать, рассказала очевидица происшествия.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в Балашихе вечером в понедельник, 27 мая. Его обломки упали и повредили частный дом в микрорайоне Кучино, сообщил губернатор Андрей Воробьев, подчеркнув, что жители успели эвакуироваться. По данным главы горокруга Сергея Юрова, обломки дрона задели двух мужчин, одного из них госпитализировали.

Кроме того, в тот же вечер Минобороны России сообщили о перехвате силами ПВО малоразмерного воздушного шара в Подмосковье. Других подробностей в ведомстве не привели.

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      Анастасия Шейкина
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