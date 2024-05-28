В Подмосковье средства ПВО сбили беспилотник, обломки упали на частный дом. Что известно о происшествии?

Воробьев: в Подмосковье средства ПВО сбили беспилотник, пострадавших нет

Глава Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что в подмосковной Балашихе система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник. Его обломки упали на частный дом.

Сегодня около 21 часа в микрорайоне Кучино в Балашихе система ПВО сбила БПЛА — обломки упали на частный дом. Люди, находившиеся в доме, успели эвакуироваться, никто не пострадал. С восстановлением дома мы обязательно поможем Андрей Воробьев губернатор Московской области

Губернатор добавил, что жители Балашихи могли слышать хлопки. Он призвал сохранять спокойствие, подчеркнув, что все службы работают на месте.

В Минобороны России в свою очередь сообщили, что над территорией Московской области около 21:00 средства ПВО поразили малоразмерный воздушный шар.

Обломки сбитого в Подмосковье беспилотника задели двух мужчин

Обломки сбитого беспилотника задели двух мужчин, об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров. Он отметил, что один из местных жителей госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Части дрона повредили жилой дом, в нем находилась пожилая пара, их дочь и внучка, они не пострадали.

Также на соседней улице упавшие осколки задели двух мужчин. Одному оказана медицинская помощь на месте. Второй с травмами средней тяжести госпитализирован в региональную больницу — угрозы для жизни нет Сергей Юров глава городского округа Балашиха

Глава округа пообщался с жильцами и соседями, он пообещал помочь в восстановлении постройки.

Telegram-канал «112» также сообщил, что один человек получил травму лица, мужчину осмотрели медики.

Местные жители рассказали о взрывах

Вечером 27 мая очевидцы рассказали Telegram-каналу Baza о сбитом в Подмосковье беспилотнике. Уточнялось, что это произошло в Балашихе. Как сообщает Mash, местные жители услышали три взрыва.

В Московской области слышны три взрыва. Местные жители сообщили о взрывах над Балашихой и Реутовым. Сейчас на месте работают оперативные службы Mash

Канал со ссылкой на очевидцев также опубликовал фото дома в Балашихе, которые, предположительно, был поврежден обломками сбитого дрона. В материале утверждалось, что никто не пострадал.

Аэропорты столицы работают штатно

Росавиация в Telegram-канале сообщила, что аэропорты московского региона работают штатно, в Жуковском и Домодедово вводились временные ограничения на полеты, сейчас они сняты.

Аэропорты московского региона работают штатно. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов вечером 27 мая (понедельник) на работу аэропортов Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения — с 20:46 до 21:20 по московскому времени Росавиация

В ведомстве уточнили, что в период действия ограничений самолеты не уходили на запасные аэродромы. Там подчеркнули, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является главным приоритетом.

Информацию об ограничении полетов в Жуковском подтвердила в комментарии РИА Новости пресс-служба воздушной гавани. Там отметили, что на расписание и режим работы аэропорта эти меры влияния не оказали.

