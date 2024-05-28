Климов: посла Мексики вызвали в МИД России из-за недопуска россиян на рейсы

Посол Мексики Вильегас Мехиас был вызван в МИД России из-за участившихся случае недопуска россиян на рейсы в республику. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава консульского департамента МИД Алексей Климов.

По его словам, в ходе разговора было отмечено, что такие инциденты «ни в коем случае не должны оказывать негативное влияние на все возрастающий туристический поток россиян в Мексику».

В конце апреля замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что россиян не пускают на рейсы авиакомпании Turkish Airlines в Мексику из-за давления со стороны США.

С конца февраля участились случаи недопуска россиян на рейсы авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула в Латинскую Америку. В связи с этим, например, Ассоциация туроператоров России (АТОР) призвала россиян не пользоваться услугами турецкой компании.