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01:14, 29 мая 2024Путешествия

Посла Мексики вызвали в МИД России из-за недопуска россиян на рейсы

Климов: посла Мексики вызвали в МИД России из-за недопуска россиян на рейсы
Здание МИД России

Здание МИД России. Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Посол Мексики Вильегас Мехиас был вызван в МИД России из-за участившихся случае недопуска россиян на рейсы в республику. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава консульского департамента МИД Алексей Климов.

По его словам, в ходе разговора было отмечено, что такие инциденты «ни в коем случае не должны оказывать негативное влияние на все возрастающий туристический поток россиян в Мексику».

В конце апреля замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что россиян не пускают на рейсы авиакомпании Turkish Airlines в Мексику из-за давления со стороны США.

С конца февраля участились случаи недопуска россиян на рейсы авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула в Латинскую Америку. В связи с этим, например, Ассоциация туроператоров России (АТОР) призвала россиян не пользоваться услугами турецкой компании.

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      Марина Совина
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