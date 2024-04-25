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01:52, 25 апреля 2024Мир

В МИД объяснили недопуск россиян на рейсы в Мексику давлением США

Замглавы МИД Рябков: россиян не пускают на рейсы в Мексику из-за давления США

Фото: Unsplash

Россиян не пускают на рейсы авиакомпании Turkish Airlines, которые следуют в Мексику, из-за давления со стороны США, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Конкретно применительно к Мексике о причине, я думаю, легко догадаться. Она в том давлении, которое оказывается на власти этой страны из Вашингтона», — сказал он, отметив, что с такой проблемой столкнулись не только россияне на рейсах турецкой авиакомпании в Мексику, но и граждане, которые следуют в другие латиноамериканские страны.

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24 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что проблему с недопуском россиян на рейсы Turkish Airlines в Латинскую Америку удастся решить благодаря дружбе между Россией и Турцией. По его словам, МИД и правительство работают, «не дожидаясь контактов на высшем уровне».

В посольство РФ в Турции посоветовали россиянам не летать рейсами Turkish Airlines в страны Латинской Америки. В диппредставительстве назвали проблему серьезной и рекомендовали соотечественникам «взвешивать целесообразность использования услуг данной авиакомпании».

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      Сергей Грехов
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