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11:27, 28 мая 2024Спорт

Условия допуска россиян на Олимпиаду сравнили с расовой сегрегацией в США

Мамедов: условия допуска россиян на Игры-2024 схожи с расовой сегрегацией в США

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил о схожести условий допуска россиян на Олимпийские игры-2024 с расовой сегрегацией в США. Его слова приводит ТАСС.

Мамедов вспомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон называл Россию врагом, а мэр Парижа Анн Идальго говорила, что не будет рада нейтральным российским атлетам. «Как раньше в США были таблички с надписью: "Вход только белым. Неграм и собакам вход запрещен"», — сравнил он.

По мнению Мамедова, ехать на Игры стоит только тем российским спортсменам, у которых есть шанс завоевать медали. «Я не могу понять тех, кто едет туда вообще без шансов. Зачем туда стремиться в таких нечеловеческих для нас условиях? Просто съездить и поболтаться в районе Олимпийской деревни, не увидев толком Париж?» — отметил глава ФФР.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы при выполнении ряда условий смогут выступить на индивидуальных соревнованиях турнира в нейтральном статусе. При этом они не будут допущены к участию в параде делегаций на церемонии открытия Игр.

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