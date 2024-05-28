В МИД предупредили о провокациях против россиян на Олимпиаде в Париже

МИД: против россиян возможны провокации на Олимпиаде в Париже

На летних Олимпийских играх в Париже высока вероятность провокаций в отношении россиян. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава консульского департамента МИД России Алексей Климов.

«Нынешние французские власти проводят в целом недружественный к нашей стране курс, а французские СМИ глубоко поражены агрессивной русофобией, что не может не сказываться негативно на общей атмосфере во Франции в отношении России и ее граждан», — поведал Климов.

По его словам, «показательны в плане распространяемых официальными структурами настроений высказывания мэра Парижа Анн Идальго о том, что российским спортсменам будут не рады». «Такая обстановка, конечно, формирует питательную среду для появления и активизации всякого рода провокаторов», — отметил дипломат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу МОК Томаса Баха дирижером антироссийской возни.

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. На соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.