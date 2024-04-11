В МИД прокомментировали антироссийскую позицию главы МОК

Представитель МИД Захарова назвала главу МОК Баха дирижером антироссийской возни

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала антироссийскую позицию главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Об этом она высказалась в эфире Первого канала.

Захарова назвала Баха дирижером антироссийской возни внутри олимпийских институций и институтов. «Вот эти признания, на мой взгляд, стали сенсационными. То, что расследование должно быть и общественное, и журналистское, и, конечно, внутри самой этой структуры, очевидно», — подчеркнула она.

Ранее Бах оценил отношение России к МОК. «Вы знаете — мы для них теперь фашистская организация», — рассказал он.

Также во время разговора с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) Бах и вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас помолились в честь «святых Вована и Лексуса» для срыва Игр дружбы, которые должны пройти в России в сентябре 2024-го.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.