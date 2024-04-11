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10:57, 11 апреля 2024Спорт

В МИД прокомментировали антироссийскую позицию главы МОК

Представитель МИД Захарова назвала главу МОК Баха дирижером антироссийской возни

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала антироссийскую позицию главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Об этом она высказалась в эфире Первого канала.

Захарова назвала Баха дирижером антироссийской возни внутри олимпийских институций и институтов. «Вот эти признания, на мой взгляд, стали сенсационными. То, что расследование должно быть и общественное, и журналистское, и, конечно, внутри самой этой структуры, очевидно», — подчеркнула она.

Ранее Бах оценил отношение России к МОК. «Вы знаете — мы для них теперь фашистская организация», — рассказал он.

Также во время разговора с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) Бах и вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас помолились в честь «святых Вована и Лексуса» для срыва Игр дружбы, которые должны пройти в России в сентябре 2024-го.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Дарья Коршунова
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