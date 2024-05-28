Женщина подружилась с голубем и решила бороться со стереотипами об этих птицах

В Великобритании женщина подружилась с голубем и решила помогать его сородичам

Жительница города Ноттингем, графство Ноттингемшир, Великобритания, подружилась с голубем и основала благотворительную организацию, чтобы помогать его сородичам и бороться со стереотипами о них. Об этом сообщаетBBC News.

Ханна Холл познакомилась со своим голубем в мае 2022 года. Вместе с компанией друзей она отдыхала в пивном саду, когда к их столику подошла любопытная птица и прыгнула на колени девушки. Официантка бара рассказала Холл, что ей пришлось выгнать голубя на улицу, потому что в пабе его пинали посетители. Женщина решила забрать птицу и сделать ее питомцем.

Она выложила видео про голубя в TikTok, и комментаторы назвали птицу Пенни, потому что во многих странах мира верят, что случайно найденная на улице монета (пенни) приносит удачу. Комментаторы выразили надежду, что голубь сделает хозяйку более удачливой.

Вскоре у Пенни появился свой TikTok-аккаунт, женщина написала о нем детскую книгу, также они приняли участие в телевизионной программе. Однако вскоре у Пенни начались проблемы со здоровьем. Холл потратила тысячи фунтов стерлингов (сотни тысяч рублей), чтобы вылечить птицу, однако спасти ее не удалось.

По словам женщины, тогда она чувствовала себя опустошенной. Но все же решила продолжить свое дело ради Пенни и спасти как можно больше этих птиц. «Люди так жестоки к голубям: они не считают их живыми существами», — сетует она.

В январе Холл основала благотворительную организацию Penny’s Pigeon Aid с двумя другими женщинами, любящими голубей. Их цель — изменить отношение людей к этим птицам. Они стараются бороться со стереотипами о голубях. Так, как утверждает Холл, голуби — на самом деле не грязные птицы. Этот миф раздулся из публикации 1960-х годов, в которой голубей ошибочно обвинили в разносе заразы. Тогда их и стали несправедливо называть «крысами с крыльями».

Холл обращает внимание на то, что голуби сыграли значимую роль в период Второй мировой войны. Они доставляли особо важные сообщения. Кроме того, по словам Холл, эти птицы невероятно умны. Они умеют распознавать алфавит, решать простые математические примеры и узнавать свое отражение в зеркале, что редкость для животных.

Холл уверена, что одна из причин нелюбви к голубям в том, что почти все эти птицы дикие. Она считает, что люди бросили голубей, когда они перестали быть нужны. Организация Холл планирует решить эту проблему. «Мы не ожидаем, что все внезапно влюбятся в голубей, мы просто надеемся, что люди будут гуманными и, по крайней мере, не будут проявлять ненужную жестокость», — объясняет она.

Ранее сообщалось, что в Омске потерялся дрессированный голубь по кличке Себас в красных штанишках, пока выполнял очередной тренировочный полет под присмотром владельца Леонида. Хозяин Себаса предполагает, что голубь мог испугаться других птиц.