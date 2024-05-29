Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:18, 29 мая 2024Ценности

Александра Трусова опубликовала фото в бикини

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала фото в бикини с отдыха

Фото: @avtrusova

Российская фигуристка Александра Трусова показала фигуру в купальнике на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

19-летняя спортсменка снялась у моря в коричневом бикини. Комплект состоял из топа с треугольными чашками и трусов с заниженной талией, обнажавших ягодицы.

При этом знаменитость распустила окрашенные в рыжий цвет волосы и продемонстрировала тело с разных ракурсов. Так, на одном из фото она предстала спиной к камере с поднятыми руками и согнутой в колене ногой. На другом кадре девушка сидела с отведенной назад рукой и вытянутыми вперед ногами.

Ранее в мае российская фигуристка Алина Загитова отметила день рождения в откровенном наряде и показала фото фанатам.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Владелец AliExpress перестал работать с Россией

      Двухлетнюю девочку украли с детской площадки в российском городе

      Мигранты начали ночевать под стенами российского вуза с одной целью

      Только четыре страны отправили деньги Чехии на закупку боеприпасов для Украины

      Россиянам спрогнозировали удорожание товаров из-за решения Alibaba

      В России отец трехлетнего мальчика со СМА засудил МВД

      В России рассказали о применении морских установок в зоне СВО

      На Западе задумались о решении судьбы Украины из-за успехов России

      Российские компании стали чаще мотивировать сотрудников деньгами

      В России призвали ограничить прибыль застройщиков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше