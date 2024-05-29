Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала фото в бикини с отдыха

Российская фигуристка Александра Трусова показала фигуру в купальнике на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

19-летняя спортсменка снялась у моря в коричневом бикини. Комплект состоял из топа с треугольными чашками и трусов с заниженной талией, обнажавших ягодицы.

При этом знаменитость распустила окрашенные в рыжий цвет волосы и продемонстрировала тело с разных ракурсов. Так, на одном из фото она предстала спиной к камере с поднятыми руками и согнутой в колене ногой. На другом кадре девушка сидела с отведенной назад рукой и вытянутыми вперед ногами.

Ранее в мае российская фигуристка Алина Загитова отметила день рождения в откровенном наряде и показала фото фанатам.