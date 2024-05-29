Анна Седокова показала фото без штанов

42-летняя певица Анна Седокова снялась в футболке и трусах

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась без штанов и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя исполнительница на размещенном кадре позировала, стоя боком к камере и отведя в сторону одну ногу. Она примерила трусы с завышенной талией, которые обнажали ее ягодицы, и приподняла край белой оверсайз-футболки с буквами NY.

Певица надела на голову красную бейсболку, оставив волосы распущенными, и выбрала в качестве обуви кроссовки бренда Nike.

Ранее в мае Анна Седокова снялась в откровенном купальнике и восхитила пользователей сети.