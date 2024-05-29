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10:43, 29 мая 2024Ценности

Бритни Спирс показала фигуру в бикини

Американская певица Бритни Спирс показала фигуру в кремовом бикини и шляпе

Фото: @britneyspears

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс показала фигуру в откровенном наряде в новом видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость предстала напротив зеркала в бикини кремового цвета, состоящем из трусов с низкой посадкой и бюстгальтера с треугольными чашками.

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Также звезда надела широкополую шляпу в тон образу и черные туфли на высоких каблуках. В качестве украшений певица выбрала чокер на шею.

Ранее в мае Бритни Спирс снялась обнаженной на пляже. Знаменитость предстала на размещенных кадрах, лежа вниз животом на песке, который покрывала вода. При этом певица позировала без одежды.

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      Екатерина Ештокина
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