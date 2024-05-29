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09:32, 29 мая 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников развеял миф о популярном способе укрепления иммунитета

Врач Мясников заявил, что прием синтетических витаминов не укрепляет иммунитет

Фото: Stephan Jansen / dpa / Globallookpress.com

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял миф о популярном способе укрепления иммунитета. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что прием синтетических витаминов не укрепляет иммунную систему. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Согласно многочисленным исследованиям, витамины очень важны для иммунной системы, отметил Мясников. «Но важны, когда мы их принимаем с мясом, курицей, рыбой, овощами, фруктами, зерновыми и так далее. Вот там — да, они как-то по-другому устаиваются», — пояснил доктор.

Однако, как подчеркнул специалист, синтетические витамины не имеют свойство укреплять иммунитет. «Аптечные витамины имеют право быть, они нужны, но кому? Они нужны людям уже с симптомами развития витаминной недостаточности, ослабленным людям, алкоголикам, беременным», — объяснил врач. При этом синтетические витамины не стоит принимать здоровым людям, добавил медик.

Ранее врачи Елена Малышева и Андрей Продеус заявили, что отказ от мяса приводит к снижению иммунитета и ухудшению работы пищеварения. По их словам, при постоянном отказе от мяса в результате дефицита белка человек также теряет мышечную массу.

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      Олег Давыдов
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