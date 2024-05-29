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15:48, 29 мая 2024Спорт

Названы возможные варианты продолжения карьеры Дзюбы

Спортивный комментатор Кузмак: продолжение карьеры Дзюбы зависит от его амбиций

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Спортивное будущее 35-летнего нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы после ухода из клуба с окончанием сезона зависит только от его амбиций, считает спортивный комментатор Александр Кузмак. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал возможные варианты продолжения карьеры футболиста.

«Если он хочет продолжать карьеру, он найдет себе какой-то другой клуб. Может быть, он будет не с такими амбициями, как "Локомотив". Сказать трудно. Любой игрок, который достигает определенного возраста, естественно, теряет скорость в первую очередь из-за этого самого возраста. А в остальном Дзюба — очень квалифицированный нападающий и, наверное, найдутся клубы, если это нужно самому Дзюбе, чтобы он мог продолжить там карьеру. Это вопрос в первую очередь к амбициям Дзюбы, тут нет никакого второго дна», — сказал он.

Артем, по идее, мог бы найти себя и в какой-то сфере, близкой к футболу, если он сам того хочет. Многие футболисты, заканчивая карьеру, предпочитают от футбола отдыхать

Александр Кузмакспортивный комментатор

«Локомотив» объявил об уходе форварда Артема Дзюбы после окончания сезона. Стороны не будут продлевать сотрудничество после завершения контракта. «"Локомотив" благодарит Артема за большой и важный вклад в развитие клуба, за голы и передачи, за неизменное стремление к победе!» — говорится в заявлении клуба.

Как пишет Mash со ссылкой на агента спортсмена Леонида Гольдмана, футболист чувствует себя хорошо и не планирует завершать карьеру. Представитель футболиста заявил, что сейчас идут переговоры с российскими и зарубежными клубами, но в приоритете именно иностранные команды.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей за команду во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.

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