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05:03, 29 мая 2024Мир

«Исламский джихад» опубликовал видеоролик с похищенным россиянином Труфановым. Его удерживают в Газе уже 235 дней

«Исламский джихад» показал видео с похищенным россиянином Труфановым
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Telegram-канал Посольства Израиля в России

Палестинская группировка «Исламский джихад» разместила видео с похищенным россиянином. Обладающий двойным гражданством Александр Труфанов оказался в плену движения ХАМАС после нападения на юге Израиля в октябре прошлого года.

На опубликованном ролике россиянин обратился к израильтянам с призывом к терпению. Он также пообещал в ближайшие дни рассказать о своих злоключениях в секторе Газа.

Посольство Израиля в России уточнило в своем Telegram-канале, что Труфанов был похищен вместе с бабушкой, мамой и невестой, их удалось вернуть в Израиль в рамках первой сделки по освобождению заложников. Отец Александра стал жертвой боевиков.

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Дипломаты указали, что подобные видео публикуются палестинской стороной с единственной целью — оказать психологическое давление на израильское общество. Они призвали всех неравнодушных потребовать скорейшего освобождения и возвращения домой заложников, находящихся в плену уже 235 дней.

ХАМАС обвинили в расправах над пленниками

Военные из Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили тела трех пленников, которые лишились жизней в ходе атаки радикальной палестинской группировки ХАМАС 7 октября 2023 года. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель военного ведомства Даниэль Хагари. По его данным, все три инцидента случились при попытке бегства с музыкального фестиваля в момент атаки палестинских боевиков-радикалов. Теперь стало известно, что они забрали тела с собой в сектор Газа, о причинах этого решения не сообщается.

Ранее организация The Hostages Families Forum, занимающаяся мониторингом информации о похищенных движением ХАМАС заложников, опубликовала видео с несколькими пленницами. Выяснилось, что на кадрах — наблюдательницы, работавшие на военной базе в поселке Нахаль Оз. На видео видно, что девушки подверглись избиениям, у некоторых из них кровь на лицах. Кадры были сделаны с нательных камер боевиков. Семьи похищенных дали разрешение на публикацию ролика после того, как из него были вырезаны наиболее страшные и тяжелые для восприятия кадры.

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Нападение боевиков ХАМАС на приграничные районы Израиля, совершенное 7 октября 2023 года, спровоцировало очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке. После массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа подразделения радикального палестинского движения проникли на территорию Израиля — это вторжение стало крупнейшим с 1973 года. Жертвами операции, которую палестинцы назвали «Аль-Акса», стали около 1300 израильтян. Также, по данным израильской стороны, исламисты захватили 240 заложников, часть из них освобождена. В ответ ЦАХАЛ начал военную операцию в Газе, в ходе которой были зафиксированы авиаудары по мирным целям.

МУС захотел арестовать руководство Израиля и ХАМАС

20 мая прокурор Международного уголовного суда (МУС) запросил выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также министра обороны страны Йоава Галанта. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал это решение «крахом для мировой судебной системы». МУС считает, что израильские государственные лица могут нести ответственность за военные преступления Армии обороны (ЦАХАЛ) в ходе боевых действий в секторе Газа и преступления против человечности как минимум с 8 октября 2023 года.

Среди военных преступлений, в которых подозревают Нетаньяху и Галанта, значится использование голода среди гражданского населения как метода ведения войны. Этот и другие акты насилия, по оценке МУС, Израиль использовал в качестве средства для ликвидации ХАМАС, возращения заложников и коллективного наказания населения Газы. Также в список вменяемых обвинений вошли: умышленное причинение тяжких страданий, серьезных телесных повреждений или вреда здоровью, умышленное убиение, истребление, нападение на гражданское население, преследование как преступление против человечности, а также «другие бесчеловечные действия».

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Помимо этого МУС также добивается выдачи ордеров на арест трех лидеров радикального палестинского движения ХАМАС. Речь идет о главе Исламского движения сопротивления Яхье Синваре, главнокомандующем военным крылом ХАМАС бригады «Аль-Кассам» Диабом Ибрагим аль-Масри, более известным как Мохаммед Дейф, а также главе Политбюро движения Исмаиле Хания.

Их МУС подозревает в убиении, истреблении, захвате заложников, изнасиловании и других актах сексуального насилия, пытках, жестоком обращении и оскорблении личного достоинства пленных и других действиях. Они также, говорится в документе, должны понести уголовную ответственность за свои действия.

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      Марина Совина
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