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12:20, 29 мая 2024Интернет и СМИ

Досмотренные до трусов перед ЕГЭ школьницы пожаловались Мизулиной

Глава ЛБИ Мизулина назвала досмотры школьниц перед ЕГЭ унижением
Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина прокомментировала требования к школьницам раздеваться до трусов и бюстгальтеров перед ЕГЭ в школе Воронежа. Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

Мизулина опубликовала письма девушек, в которых они пожаловались на проверку с раздеванием перед экзаменом. «Подобные досмотры абсолютно незаконны. Это в чистом виде унижение чести и достоинства личности, запрещенное законом», — заявила Мизулина. Она добавила, что педагоги обязаны уважать честь и достоинство учеников.

Также глава ЛБИ подчеркнула, что ждет реакции прокуратуры Воронежа на произошедшее.

28 мая стало известно, что в воронежской школе № 62 школьниц просили снимать бюстгальтеры, трусы и другие элементы одежды, имеющие металлические детали, чтобы пройти досмотр перед ЕГЭ. В министерстве образования Воронежской области сочли досмотр этичным.

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