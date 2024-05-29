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20:41, 29 мая 2024Ценности

Модель Каролина Куркова рассказала об откровенных съемках в 16 лет

Модель Куркова призналась, что ей было сложно показать сексуальность в 16 лет

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Чешская модель Каролина Куркова рассказала об откровенных съемках в 16 лет. Соответствующее интервью появилось на сайте издания Daily Mail.

Отец манекенщицы начал водить ее по кастингам с 15 лет. Куркова призналась, что ей было сложно в таком возрасте показать сексуальность. «Я создала персонажа, которого играла, когда шла по подиуму и позировала перед камерами. Это была не настоящая я. В реальной жизни я была скорее спортивной, чем знойной», — пояснила она.

Однако, когда ей исполнилось 16, она столкнулась с некоторыми проблемами в работе. «Для меня было странно моделировать нижнее белье в таком юном возрасте. Я была гимнасткой и привыкла быть очень сильной, но не привыкла быть сексуальной девушкой на публике», — отметила знаменитость.

При этом собеседница издания добавила, что в сотрудничестве с брендом Victoria's Secret не возникало никаких сложностей, поскольку рядом с ней всегда был ее отец. «Мои родители всегда следили за мной. Они всегда заботились обо мне, и у меня никогда не было никаких проблем. Мне повезло, что там был мой отец», — заключила она.

В январе сообщалось, что пользователи сети обругали бренд Miu Miu за фото дочери американской актрисы Миллы Йовович, модели Эвер Андерсон в нижнем белье.

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      Мария Винар
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