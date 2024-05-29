Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:11, 29 мая 2024Наука и техника

На Украине оснастили «мангалом» еще один Abrams

На Украине заметили американский танк M1A1SA Abrams с защитным козырьком

Фото: Leah Millis / Reuters

Еще один танк M1A1SA Abrams, переданный Украине США, оснастили защитным козырьком на крыше башни, который называют «мангалом». На фотографию машины обратил внимание Telegram-канал «Воевода вещает».

На снимке видна передняя часть машины с типичным набором защитных конструкций. Верхнюю и нижнюю деталь корпуса прикрыли блоками советской динамической защиты «Контакт», а дополнительную защиту лобовых листов башни обеспечивают решетчатые экраны. Также экраном прикрыли крышу башни, которую поражают FPV-дроны и сбрасываемые с квадрокоптеров боеприпасы.

Материалы по теме:
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО. Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО.Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
9 февраля 2023
Год назад Запад пообещал Украине дать Abrams, Challenger и Leopard. Почему танки, ракеты и другое оружие не помогло ВСУ?
Год назад Запад пообещал Украине дать Abrams, Challenger и Leopard.Почему танки, ракеты и другое оружие не помогло ВСУ?
25 января 2024

Ранее в мае на Украине заметили Abrams c комплектом динамической защиты M-19 Abrams Reactive Armor Tiles (ARAT), который дополнили советским «Контактом» и решетками на башне.

В апреле стало известно, что российские военные захватили инженерную машину разминирования M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV) на базе танка Abrams на авдеевском направлении. Машину весом 75 тонн эвакуировали двумя тягачами.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты будущие налоговые изменения в России

      В европейской стране вступили в силу ограничения на въезд для туристов из России

      В Белом доме вновь отказали Украине в праве бить по России западным оружием

      Учительница частной школы два года насиловала ученика

      В Белом доме отреагировали на планы Киева бить западным оружием по России

      В России оценили реакцию Зеленского на решение Байдена по саммиту в Швейцарии

      Игравший в Казахстане россиянин пожаловался на отношение местных футболистов

      На Украине оснастили «мангалом» еще один Abrams

      Оценены допдоходы бюджета России от налоговых изменений

      Зеленский пообещал передать России наработки по «формуле мира»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше