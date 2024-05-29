На Украине оснастили «мангалом» еще один Abrams

На Украине заметили американский танк M1A1SA Abrams с защитным козырьком

Еще один танк M1A1SA Abrams, переданный Украине США, оснастили защитным козырьком на крыше башни, который называют «мангалом». На фотографию машины обратил внимание Telegram-канал «Воевода вещает».

На снимке видна передняя часть машины с типичным набором защитных конструкций. Верхнюю и нижнюю деталь корпуса прикрыли блоками советской динамической защиты «Контакт», а дополнительную защиту лобовых листов башни обеспечивают решетчатые экраны. Также экраном прикрыли крышу башни, которую поражают FPV-дроны и сбрасываемые с квадрокоптеров боеприпасы.

Ранее в мае на Украине заметили Abrams c комплектом динамической защиты M-19 Abrams Reactive Armor Tiles (ARAT), который дополнили советским «Контактом» и решетками на башне.

В апреле стало известно, что российские военные захватили инженерную машину разминирования M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV) на базе танка Abrams на авдеевском направлении. Машину весом 75 тонн эвакуировали двумя тягачами.