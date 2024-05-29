Названа дата боя-реванша между Усиком и Фьюри

Бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри пройдет 21 декабря

Бой-реванш между абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря. Дату назвал председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в соцсети X.

Бой пройдет в Эр-Рияде. «Мир снова увидит исторический поединок. Мы продолжаем выполнять наши обязательства перед фанатами бокса», — отметил Аль аш-Шейх.

Первый бой Усика и Фьюри прошел в ночь на 19 мая в Саудовской Аравии. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой украинца раздельным судейским решением — 115-112, 113-114, 114-113.

Усик победил в 22-м бою на профессиональном ринге и остается непобежденным. Для Фьюри это поражение стало первым в профессиональной карьере при 34 победах и одной ничьей.