Объявлен новый главный тренер «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» назначила бельгийца Венсана Компани главным тренером

Мюнхенская «Бавария» на сайте объявила о назначении бельгийца Венсана Компани главным тренером команды.

Контракт с 38-летним специалистом рассчитан до лета 2027 года. В команде пожелали тренеру успеха в новой роли.

Карьеру тренера Компани начал в 2019-м, когда возглавил бельгийский «Андерлехт». Со своей второй командой, «Бернли», тренер выиграл Чемпионшип в сезоне-2022/2023.

Ранее главным претендентом на пост тренера «Баварии» вместо Томаса Тухеля называли немца Ханса-Дитера Флика. 29 мая специалист возглавил испанскую «Барселону», сменив Хави.