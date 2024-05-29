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04:31, 29 мая 2024Интернет и СМИ

Парень проверил телефон возлюбленной и узнал неожиданную правду о ней

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Пользователь Reddit поделился историей о том, как заглянул в телефон возлюбленной и узнал неожиданную правду о ней. Выяснилось, что девушка тайно встречалась с 60-летним мужчиной.

Автор поста написал, что в прошлую пятницу пригласил девушку на свидание, но она перестала отвечать ему после девяти вечера и включила на телефоне режим «Не беспокоить». Позже девушка сказала ему, что рано уснула тем вечером. «Сегодня я был у нее дома. Она оставила телефон, чтобы сходить в душ. Я знал, что не должен был этого делать, но заглянул в ее телефон», — рассказал парень.

Оказалось, что девушка поддерживает связь с 60-летним начальником с прошлого места работы. «Она сказала, что иногда встречается с бывшим боссом, чтобы поболтать, но в ее телефоне я увидел, что она встречалась с ним в прошлую пятницу», — возмутился молодой человек.

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Парень спросил девушку, действительно ли она думает, что взрослый мужчина хочет видеться с ней на дружеской основе. «Я спросил ее, почему она продолжает видеться с ним, если знает о его намерениях. Она сказала, что делает это, потому что он покупает ей вещи. По сути, он ее sugar daddy (сленговое выражение для обозначения состоятельного мужчины, который предоставляет финансовую поддержку молодой женщине в обмен на ее компанию или сексуальные услуги, — прим. «Ленты.ру»)», — пожаловался рассказчик.

В комментариях под постом пользователи настоятельно рекомендовали автору разорвать отношения с девушкой, которая строит тайные отношения с другим мужчиной. По мнению некоторых из них, девушка могла солгать о том, что между ней и ее боссом не было романтических отношений.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о том, как заглянул в телефон жены и решил развестись. Комментаторы поддержали решение мужчины.

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      Олег Давыдов
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