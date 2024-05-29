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11:47, 29 мая 2024Наука и техника

Стало известно о возможном срыве выхода самого дорогого флагмана Apple

The Elec: Apple задержала производство iPhone 16 Pro Max из-за проблем

Фото: Wang Yishu / Globallookpress.com

Производство нового флагмана Apple начнется позже намеченного времени из-за проблем с компонентами смартфона. Об этом сообщает корейское издание The Elec.

Как стало известно источникам медиа, Apple одобрила старт производства дисплеев для iPhone 16, 16 Plus и 16 Pro. Однако выпуск передних панелей для самого дорогого телефона серии — iPhone 16 Pro Max — не могут начать из-за несоответствия компонентов стандартам качества.

Инсайдеры не уточнили, почему с производством дисплеев для 16 Pro Max возникли проблемы, однако заметили, что выход флагмана может быть задержан и сорван на некоторое время. В начале апреля источники The Elec уже сообщали, что при разработке дисплеев для новых смартфонов Apple возникали технические трудности, но с ними удалось разобраться.

Как стало известно, передние OLED-панели для новых устройств Apple будут выпускать три компании: Samsung получила заказ на производство дисплеев для всех четырех моделей, LG — iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, BOE — iPhone 16 и 16 Plus. Ожидается, что Apple одобрит компоненты дисплея для 16 Pro Max до конца мая, однако они не пройдут контроль качества как минимум до середины июня.

Ранее известный аналитик Росс Янг заявил, что американская корпорация Apple запустит производство новых смартфонов летом. В июне поставщики запустят выпуск первой партии передних панелей аппаратов серии iPhone 16.

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      Андрей Ставицкий
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