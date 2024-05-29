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14:59, 29 мая 2024Россия

В профсоюзе учителей призвали уволить проверявших школьниц до трусов перед ЕГЭ

В профсоюзе учителей призвали уволить проверявших школьниц до трусов перед ЕГЭ

Фото: Belkin Aleksey / Globallookpress.com

Проверяющих, устроивших досмотр школьниц до трусов в Воронеже перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ), призвали уволить. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился учитель русского языка и права, член профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.

«По-моему, здесь дело не в этичности или неэтичности, а в глупости. Если бы это было массовым явлением, можно было бы тогда думать о том, какие принимать меры, а так, ну да, люди странные могут быть, и людям мало ли чего могло прийти в голову проверяющим. Очевидно, что это не какая-то инструкция сверху, что это не какая-то общая тенденция, но, конечно, это безобразие, конечно, таких проверяльщиков надо снимать с работы или во всяком случае как-то наказывать», — высказался педагог.

28 мая стало известно, что в Воронеже старшеклассниц заставили снять нижнее белье перед заходом в школу, поскольку металлические детали на изделиях реагировали на металлоискатель на входе в здание. Девушкам пришлось согласиться выполнить это требование, так как иначе их бы не пропустили в образовательное учреждение в день ЕГЭ.

В региональном министерстве образования сочли произошедшее этичным.

В Госдуме потребовали провести проверку после досмотра школьниц в Воронеже. Глава комитета по защите семьи Нина Останина назвала подобные действия недопустимыми и не исключила, что вопрос может быть поднят на одном из заседаний нижней палаты.

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      Екатерина Смирная
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