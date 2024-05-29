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15:03, 29 мая 2024Россия

Рособрнадзор прокомментировал досмотр школьниц до трусов перед ЕГЭ

Рособрнадзор следит за скандалом с досмотром школьниц до трусов перед ЕГЭ

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Рособрнадзор прокомментировал ситуацию со скандалом в Воронеже, где перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ) школьниц заставили снимать бюстгальтеры и трусы на досмотре. Об этом сообщает РИА Новости.

«Рособрнадзор следит за ситуацией», — сообщили в ведомстве.

О том, что воронежских школьниц заставили раздеваться перед ЕГЭ по русскому языку, стало известно 28 мая. Мать одной из выпускниц рассказала, что девочек заставляли снимать нижнее белье, пирсинг и металлические детали с одежды, чтобы пройти через рамки металлоискателя. Помимо этого, дети с брекетами были вынуждены ждать около часа, чтобы попасть на экзамен, а одну из девочек трогали за грудь. В сети впоследствии появилось видео досмотра девочек.

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В Минобразования российского региона сочли этичным требование к школьницам снять белье перед ЕГЭ. Там отметили, что камеры не зафиксировали случаев прикосновения к ученицам, а осмотр при помощи ручного металлодетектора проводился с привлечением охранника женского пола.

Скандал в Воронеже обсудят на федеральном уровне. Стало известно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин задаст премьер-министру Михаилу Мишустину вопрос о ситуации. К делу подключились прокуратура и Следственный комитет. В Госдуме, в свою очередь, потребовали провести проверку после досмотра школьниц в Воронеже. Глава комитета по защите семьи Нина Останина назвала подобные действия недопустимыми и не исключила, что вопрос может быть поднят на одном из заседаний нижней палаты.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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